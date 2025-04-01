Трамп не виключив зустрічі з Кім Чен Ином та назвав його "розумним хлопцем"

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує комунікацію з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і не відкидає можливості особистої зустрічі в майбутньому. Він також назвав КНДР "великою ядерною країною", а її лідера "розумним хлопцем".

Трамп допустив, що незабаром може "зробити щось" з приводу зустрічі з Кім Чен Ином. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Трамп може зустрітися із Кім Чен Ином

У нас з Кім Чен Ином чудові стосунки. І є комунікація. Так, я, ймовірно, щось зроблю з цього приводу згодом,

– прокоментував Трамп можливість зустрічі з північнокорейським лідером.

Говорячи про минулі відносини з Кім Чен Ином, Трамп пригадав, що спершу їхня риторика була "жорсткою і брудною". Він згадав про своє вигадане колись прізвисько "людина-ракета" для Кіма, проте наголосив, що згодом зміг вибудувати з ним особистий контакт.

Це велика ядерна країна, і він дуже розумний хлопець. Я дуже добре з ним познайомився,

– зазначив Трамп

Наразі жодних деталей щодо характеру теперішніх контактів або можливої зустрічі не оприлюднено.

Відносини між США та КНДР традиційно залишаються складними через ядерну програму Пхеньяна, санкції та політичні розбіжності. Вашингтон закликає Північну Корею припинити ядерні випробування, тоді як у Пхеньяні ці вимоги розцінюють як втручання у внутрішні справи країни. Переговори між країнами неодноразово зупинялися.

Під час своєю першої каденції Трамп кілька разів зустрічався з Кімом, однак перемовини не принесли конкретних результатів – Північна Корея не пішла на денуклеаризацію, а міжнародні санкції залишилися чинними.

Окрім того, КНДР розвиває партнерство з Росією, постачаючи їй боєприпаси, ракети та інше озброєння, яке Москва використовує у війні проти України. У відповідь Кремль, імовірно, передає Пхеньяну військові технології.