Трамп назвав потенціал Росії необмеженим, коли закінчиться "кривава бійня"

Трамп 19 травня провів телефонну розмову з Путіним. Він назвав потенціал Росії необмеженим, коли закінчиться "кривава бійня".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа в Truth Social.

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Що заявив Трамп після розмови з Путіним

Американський лідер сказав, що, на його думку, двогодинна розмова з Путіним "пройшла дуже добре".

Він наголосив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що важливіше, про завершення війни".

За словами Трампа, "тон і дух розмови були чудовими".

Якби це було не так, я сказав би про це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами після того, як ця катастрофічна "кривава бійня" закінчиться, і я з цим згоден,

– йдеться в дописі.

Він заявив, що для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства.

"Її потенціал необмежений", – висловився Трамп.

Трамп додав, що так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни.