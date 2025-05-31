Трамп назвав Зеленського "впертим" та відреагував на російські удари по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Росії. Він вважає, що російський диктатор Владімір Путін впертий.

Проте таким же, на думку американського лідера, є й український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час розмови з журналістами в Білому домі.

Дивіться також Новий пряник для Путіна, – член Республіканської партії про реакцію Трампа на обстріли

Що сказав Трамп про Путіна та Зеленського

Один із журналістів під час спілкування з Трампом у Білому домі зауважив, що команда президента США "має справу з дуже впертим Владіміром Путіним". На що Трамп відповів:"А ще з дуже впертим Зеленським".

Однак, після цього він заявив, що здивований діями Росії щодо України, а саме масованими ударами, які Москва завдала по українських містах та селах минули вихідними в той момент, як триває переговорний процес між російською та українською сторонами.

Я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв'язати проблему, а потім раптом почався ракетний обстріл. Я дуже розчарований цим,

– заявив Трамп.

Водночас, коли його запитали, "хороший хлопець Путін чи поганий", американський лідер уникнув відповіді.

Проте варто зазначити, що раніше Трамп відреагував на обстріли України та назвав Путіна "божевільним". Він також додав, що мав хороші стосунки з очільником Кремля, але зараз з ним "щось сталося".