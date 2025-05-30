Заява американського президента про необхідність взяти ще два тижні для роздумів – ганебна для США. Про це в етері 24 Каналу наголосив член Республіканської партії Борис Пінкус, додавши, що Трампу треба почати діяти.

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Трамп знає, чого хоче Путін

При тому, що Трамп нібито починає розчаровуватися Путіним, Пінкус висловив великий сумнів, що лідер США вже наблизився до тієї межі, коли припинить розкидатися гучними висловлюваннями, а перейде до реальних дій.

Ось ці два тижні, які він знову пропонує очільнику Кремля – це новий пряник для Путіна. Це те, на що Путін сподівається. Він буде продовжувати атакувати мирних громадян України, інфраструктуру, солдатів,

– озвучив член Республіканської партії.

Пінкус впевнений, що нема потреби з'ясовувати ще два тижні, чого хоче Путін, адже Трамп чудово знає, що російський диктатор прагне отримати всю Україну, а як мінімум – забрати Крим; чотири області (не тільки ті території, які Росія окупувала, а й ті, які не є під її контролем); заборонити вступ України в НАТО та озброєння її армії.

"Там цілий список вимог. Про все це Трампу відомо. Якщо Путін піде на поступки, то тільки за умови, що ці всі пункти будуть виконані. Хто на це піде? Трамп сподівається, що Зеленський погодиться? Дурня, цього ніколи не буде", – озвучив Пінкус.

Лідер США починає прозрівати

Член Республіканської партії зазначив, що як тільки Трамп починає начебто погрожувати Кремлю, Путін одразу теж підкидує йому пряник, кажучи, що він за мир і Росія готова до переговорів. Трамп за це хапається і робить крок назад.

Біда ще й в іншому. Якщо сьогодні увімкнути американські телеканали, найпопулярніші, які охоплюють декілька десятків мільйонів глядачів, всі як один закидають на адресу Трампа те, що він настільки втратив свій авторитет, що Путін плювати хотів на його слова,

– розповів Пінкус.

З його слів, тільки завдяки ЗМІ, конгресменам, сенаторам Трамп починає прозрівати. Однак Пінкус вважає, що американський президент ще не повною мірою усвідомив ситуацію, бо досі не гримнув по столу і не сказав, що йому набридло, що його водять за носа. Він досі не дав добро Конгресу ухвалити закон про введення санкцій проти Росії, який розробили Грем і Блюменталь.

Пінкус підсумував, що окрім санкцій, США варто зробити ще один рішучий крок – надати Україні зброю, але іншої якості, для можливості здійснювати наступальні операції (ATACMS, Tomahawk, літаки F-16), та у значній кількості, а не потроху.