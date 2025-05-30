"Два тижні" Трампа це його спроба уникнути визнання того, що він не зміг покласти край війні так швидко, як обіцяв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп надто сильно хоче відновити відносини з Росією

28 травня Трамп знову сказав журналістам, що Путіну "дано два тижні", аби показати, чи той справді прагне завершення війни.

Я дам вам знати приблизно через два тижні. Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні. І якщо так, то ми відреагуємо трохи по-іншому,

– пообіцяв лідер Білого дому журналістам.

Президент США дедалі більше розчаровується, оскільки Путін ігнорує його мирні ініціативи, навпаки активізовуючи удари по Україні. Трамп намагався спонукати Путіна до діалогу обіцянками майбутніх домовленостей і періодичними закликами в соцмережах.

Трамп досі не дав "зелене світло" на запровадження вторинних санкцій проти Росії, оскільки не впевнений, що цього буде достатньо, щоб змусити кремлівського лідера сісти за стіл мирних переговорів. За словами європейського чиновника, є щось, що стримує президента США від більшого тиску на Путіна.

Можливо, він хоче перезавантаження відносин з Росією більше, ніж миру. Якщо він просто хоче закінчити війну, щоб укласти ці угоди (з Росією – 24 Канал), то, можливо, він зважує ціну отруєння їхніх потенційних відносин,

– висловився чиновник, який побажав залишитись анонімним.

Politico також нагадує, що подібну відповідь "через два тижні" Трамп давав ще 24 і 27 квітня, коли його питали про відновлення допомоги Україні та довіру до Путіна. Більш ніж через 2 тижні його запитали чи готовий він ухвалити якісь рішення, але тоді Трамп сказав, що вже перебуває на порозі рішень.

Востаннє він використав ту ж фразу 19 травня, коли уникнув прямої оцінки зусиль Києва на переговорах. Тоді він теж сказав, що скаже про це через 2 тижні.