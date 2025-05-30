Російський диктатор Владімір Путін не зможе пережити поразки в Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив професор міжнародних відносин в Університеті Отаго Роберт Патман.

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"Ставки дуже високі"

Роберт Патман зазначив, що плани Путіна не відповідають реальним та фактичним ресурсам, якими володіє Росія. Тому так званий очільник Кремля або буде змушений адаптуватися до реальності, або це зробить хтось інший, але від імені Росії та з її інтересів.

Ставки надзвичайно високі. На мою думку, Путін не переживе поразки в Україні. Навіть не обов'язково повної поразки, але й домовленості, яка передбачатиме суттєве повернення територій, які він незаконно захопив,

– вважає він.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем закликали Конгрес США ухвалити санкції проти Росії. Пізніше вони заявили, що вже підготували законопроєкт відповідний. За їхніми словами, він отримав підтримку 81 сенатора. Зокрема, там мовиться про запровадження 500% мит для країн, які торгують з Росією.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його стримує від запровадження нових санкцій проти Росії. Він зауважив, що не хоче зашкодити можливому укладенню мирної угоди з Україною.