"Две недели" Трампа это его попытка избежать признания того, что он не смог положить конец войне так быстро, как обещал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Трамп слишком сильно хочет восстановить отношения с Россией

28 мая Трамп снова сказал журналистам, что Путину "дано две недели", чтобы показать, действительно ли тот стремится к завершению войны.

Я дам вам знать примерно через две недели. Мы узнаем, или он нас обманывает, или нет. И если так, то мы отреагируем немного по-другому,

– пообещал лидер Белого дома журналистам.

Президент США все больше разочаровывается, поскольку Путин игнорирует его мирные инициативы, наоборот активизируя удары по Украине. Трамп пытался побудить Путина к диалогу обещаниями будущих договоренностей и периодическими призывами в соцсетях.

Трамп до сих пор не дал "зеленый свет" на введение вторичных санкций против России, поскольку не уверен, что этого будет достаточно, чтобы заставить кремлевского лидера сесть за стол мирных переговоров. По словам европейского чиновника, есть что-то, что сдерживает президента США от большего давления на Путина.

Возможно, он хочет перезагрузки отношений с Россией больше, чем мира. Если он просто хочет закончить войну, чтобы заключить эти соглашения (с Россией – 24 Канал), то, возможно, он взвешивает цену отравления их потенциальных отношений,

– высказался чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Politico также напоминает, что подобный ответ "через две недели" Трамп давал еще 24 и 27 апреля, когда его спрашивали о восстановлении помощи Украине и доверии к Путину. Более чем через 2 недели его спросили готов ли он принять какие-то решения, но тогда Трамп сказал, что уже находится на пороге решений.

Последний раз он использовал ту же фразу 19 мая, когда избежал прямой оценки усилий Киева на переговорах. Тогда он тоже сказал, что скажет об этом через 2 недели.