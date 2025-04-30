Трамп назвав зустріч із Зеленським "моментом розради" і згадав про Путіна

Президент США Дональд Трамп висловився про свою зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Політики спілкувалися 26 квітня перед похороном Папи Римського.

Американський лідер заявив, що ця розмова була "моментом розради". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що сказав Трамп про розмову із Зеленським

За словами президента США, момент зустрічі із Зеленським у певному сенсі був моментом розради, оскільки величезна кількість людей гине.

Багато людей гине. Їх убивають, і мені дуже погано через це,

– сказав Трамп.

Зазначимо, що після цієї зустрічі у своїх соцмережах він також згадав про російського диктатора Владіміра Путіна, який розпочав цю загарбницьку війну проти України.

Американський лідер вважає, що в нього не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах українських міст та сіл протягом кількох останніх днів. Він зазначає, що такі дії очільника Кремля змушують його думати, що можливо Путін не прагне завершити війну.

Водночас Трамп вкотре заявив, що мирні переговори були б гіршими за іншого президента. А також запевнив, що не дозволить диктатору захопити всю Україну, про що той так довго мріяв.

Окрім цього, американський лідер висловив сподівання, що Путін поважає його. Однак, не відповів, чи довіряє російському президенту.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп провели коротку бесіду під час візиту до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. За словами українського глави держави, їм вдалося обговорити захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, а також надійний та тривалий мир, який запобіжить повторенню війни.