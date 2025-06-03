Трамп не був проінформований про удари по авіабазах Росії, – Білий дім

У неділю, 1 червня, СБУ провела унікальну спецоперації, завдяки якій вдалося вразити вагому частину стратегічної авіації Росії. США про плани України не знали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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США висловилися про спецоперацію СБУ

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що президент Трамп не володів попередньою інформацією про українську атаку безпілотників в Росії.

Левітт додала, що Трамп хоче закінчення конфлікту в Україні та виступає за мирне рішення.

Він хоче, щоб бої припинилися, щоб перестали гинути люди і цей (конфлікт – 24 Канал) був урегульований за столом переговорів,

– вказана вона.

Додамо, раніше телекомпанія CNN повідомила, що Україна передавала міністру оборони США Піту Гегсету регулярні оновлення щодо спецоперації СБУ "Павутина". Проте до реалізації Америка нічого не знала про плани.

Гегсет ще не обговорював операцію на авіабазах Росії зі своїми українськими колегами.

Зате одразу у день операції СБУ на прохання Росії відбулася телефонна розмова Марко Рубіо та Сєргєя Лаврова. У Держдепартаменті повідомили, що Рубіо повторив заклик до продовження прямих переговорів для досягнення тривалого миру.

Цікаво, що першою реакцією Білого дому на операцію "Павутина" стали такі слова Левітт: "Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися".