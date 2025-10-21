Трамп не має наміру зустрічатися з Путіним найближчим часом, – Білий дім
- Президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом, про що повідомив Білий дім.
- Таке рішення, схоже, прийняли після розмови між держсекретарем США Рубіо та главою МЗС Росії Лавровим.
Раніше повідомлялося про підготовку до зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті. Та 21 жовтня Білий дім вніс ясність у цю ситуацію.
Там кажуть, що в американського президента найближчим часом таких планів немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Путін наляканий, – психологиня назвала новий інструмент в риториці диктатора
Чи зустрічатимуться Росія та США найближчим часом?
Також у Білому домі повідомили, що держсек США Рубіо та глава МЗС Росії Лавров у понеділок, 20 жовтня, провели "продуктивну розмову", тому особисто зустрічатися наразі теж не будуть.
Президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом. Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною,
– офіційно повідомив Білий дім.
Ця заява прозвучала всього за кілька днів після того, як сам Трамп оголосив про плани зустрітися з Путіним.
Зміна риторики могла відбутися саме після контактів Рубіо та Лаврова, зауважив український журналіст у США Остап Яриш.
"Після розмови Рубіо та Лаврова, в Білому домі кажуть, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним в найближчому майбутньому", – написав він.
Що відомо про зустріч, яку планували провести у Будапешті?
Дональд Трамп та Володимир Путін 16 жовтня мали телефонну розмову. Після неї президент США заявив про нову зустріч з президентом Росії, яка мала, попередньо, пройти в угорській столиці.
Будапешт одразу позитивно відреагував на цю заяву. А у Москві оголосили, що посилено готуються до зустрічі, втім, точних дат ще не називали, бо цей саміт нібито потребував серйозної підготовки.
Водночас президент України наголосив, що не вважає Будапешт найкращим місцем для переговорів.