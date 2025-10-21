Трамп не має наміру зустрічатися з Путіним найближчим часом, – Білий дім

Раніше повідомлялося про підготовку до зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті. Та 21 жовтня Білий дім вніс ясність у цю ситуацію.

Там кажуть, що в американського президента найближчим часом таких планів немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Путін наляканий, – психологиня назвала новий інструмент в риториці диктатора

Чи зустрічатимуться Росія та США найближчим часом?

Також у Білому домі повідомили, що держсек США Рубіо та глава МЗС Росії Лавров у понеділок, 20 жовтня, провели "продуктивну розмову", тому особисто зустрічатися наразі теж не будуть.

Президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом. Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною,

– офіційно повідомив Білий дім.

Ця заява прозвучала всього за кілька днів після того, як сам Трамп оголосив про плани зустрітися з Путіним.

Зміна риторики могла відбутися саме після контактів Рубіо та Лаврова, зауважив український журналіст у США Остап Яриш.

"Після розмови Рубіо та Лаврова, в Білому домі кажуть, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним в найближчому майбутньому", – написав він.

Що відомо про зустріч, яку планували провести у Будапешті?