Трамп не привітав Путіна з днем народження: у Кремлі сказали, чи відбудеться між ними дзвінок

7 жовтня російський диктатор "святкував" свій 74-й день народження. Його вітали деякі з лідерів.

Водночас, як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, президент США Дональд Трамп не надсилав вітальну телеграму Путіну, передають пропагандистські ЗМІ.

Що сказав Пєсков

Попри те, що Трамп Путіна не вітав, перешкод для проведення телефонної розмови між обома президентами начебто нема.

За словами Пєскова, точний час контакту наразі узгоджується, а сама бесіда може відбутися уже незабаром.

Конкретні строки та точний час майбутньої бесіди визначать після завершення всіх технічних та організаційних узгоджень.

Нагадаємо, що 7 жовтня Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з диктатором Путіним. Він планує обговорити з ним імовірну епідемію чуми в Росії.

Водночас того ж дня увечері Трамп цинічно пожартував із журналістами щодо дня народження очільника країни-терористки, заявивши: "Впевнений, ви це відсвяткуєте".

Нагадаємо, що 7 жовтня Росія масовано атакувала Україну, загинули та постраждали десятки людей.