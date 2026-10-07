Трамп збирається дзвонити до Путіна, щоб обговорити ймовірний спалах чуми в Росії

Президент США планує найближчим часом зателефонувати очільнику Кремля. Він планує обговорити з ним ймовірну епідемію чуми.

Про свої наміри Дональд Трамп розповів журналістам 6 жовтня, передає Associated Press.

Що Трамп каже про чуму у Росії

За словами Трампа, розмова з Путіним відбудеться дуже скоро, адже у Вашингтоні тривають ґрунтовні обговорення цього інциденту.

Американська розвідка вже ретельно вивчає ситуацію. Трамп назвав її великою проблемою для Росії та публічно запропонував свою допомогу.

Нагадаємо, що усе розпочалося зі смерті 28-річної Дар'ї Шипілової, яка працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області. За попередніми даними, наприкінці вересня дівчина могла розбити пробірку зі збудником легеневої чуми, після чого померла від тяжкої пневмонії. Одразу після цього російська влада ізолювала кілька лікарень та взяла під медичний нагляд близько 200 осіб, які контактували з померлою.

Офіційна Москва заперечує епідемію, списуючи смерть науковиці на пневмонію невідомого походження. Однак посольство США вже закликало своїх громадян негайно покинути територію Росії. До з'ясування обставин також долучилися американські Центри з контролю та профілактики захворювань і Державний департамент.

На думку політологів, історія із чумою – лише привід закрити кордони. Попри це, через можливу загрозу країни Центральної Азії посилили санітарний контроль на кордоні з Росією.