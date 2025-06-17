Грає на руку росіянам: три фактори, чому Трамп міг втекти з саміту G7

Американський президент покинув саміт G7, який проходить цими днями у Канаді, достроково. Він пояснив свою поведінку загостренням ситуації на Близькому Сході. Трамп показав свою неповагу до союзників США, тому що для нього важливішим є його імідж і бачення світу.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, додавши, що, дивлячись наперед, важко уявити, що тепер США захочуть стати повноцінним й активним учасником "Коаліції рішучих". Це викреслюється, як і питання спільного зі Штатами введення санкційного пакета проти Росії.

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Трамп хоче залишатися непередбачуваним

Серед факторів, які пояснюють вчинок Трампа, який покинув саміт "Великої сімки" раніше, ніж планувалось, експерт назвав небажання американського лідера разом з європейськими державами ухвалювати рішення задля посилення тиску на Росію. Він, зі слів Краєва, не хоче робити це ту мить, коли йому здається, що він знову промацав Путіна та зрозумів, як з ним треба поводитися.

Другий фактор дійсно може бути пов'язаний з подіями на Близькому Сході, що поставило Трампа певним чином у глухий кут. Експерт зауважив, що хоч президент США й казав про те, що, мовляв, знав про рішення Ізраїлю заздалегідь і повністю це підтримував, однак не схоже по реакції США на те, що вони дійсно розуміли, що відбувається,

Зважаючи на те, що лише через чотири дні вони почали підтягувати туди достатні сили свого ВМФ, щоб якось контролювати й відстежувати ситуацію,

– озвучив Краєв.

Третій фактор, який міг вплинути на те, що Трамп передчасно залишив саміт "Великої сімки" – протести в США. Вони продовжуються, починають дедалі більше наростати. Ситуація виглядає таким чином, що для Трампа його власне его, сприйняття, позиціювання всередині країни й серед політичного істеблішменту є важливішим, ніж низка інших аспектів.

"Стає очевидним, що для нього бути вдома, реагувати на протести – важливіше завдання, ніж участь у всіляких дивних досі для нього міжнародних багатосторонніх форматах зустрічей", – вважає експерт.

Поки що, як підсумував Краєв, невідомо, чи лідер Штатів навмисно з підіграванням росіянам так вчинив на саміті, чи це дійсно Трамп, який залишається вірний собі.

Я схиляюсь до другого варіанту. Трамп залишається Трампом, продовжує робити те, що й робив – бути непередбачуваним. Поведінка Трампа образлива для його партнерів і грає на руку росіянам,

– озвучив Краєв.

Зазначимо, що політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає, що Трамп втік від відповідальності. Адже на зустрічі довелося б обговорювати тему тарифів, необхідності вводити санкції проти Росії, що він, на думку Лісного, робити не збирається.