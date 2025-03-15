Трамп підписав указ про ліквідацію агентства, яке керує "Голосом Америки" й "Радіо Свобода"

Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію 7 федеральних агентств, які визначено "непотрібними". Серед них – Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Які федеральні агенства ліквідував Трамп

Так, указом Трампа було ліквідовано такі організації:

Агентство глобальних медіа

Федеральна служба посередництва і примирення;

Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона Смітсонівського інституту;

Інститут музейних та бібліотечних послуг;

Міжвідомча рада США з питань бездомності;

Фонд фінансових установ розвитку громад;

Агентство з розвитку бізнесу меншин.

У документі сказано, що керівники цих організацій мають протягом семи днів подати звіт про підтвердження дотримання наказу і пояснити, які функції державної установи, якщо такі є, законодавчо необхідні і в якому обсязі.

До слова, 7 березня стало відомо про звільнення з "Голосу Америки" Остапа Яриша. Український журналіст потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск. За його словами, рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво агенції з глобальних медіа.