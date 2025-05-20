"Запанувала тиша": Axios розповіли, як лідери Європи сприйняли розмову Трампа з Путіним

Трамп зателефонував Зеленському та лідерам ЄС після того, як поговорив із Путіним. Але європейці не розділили піднесення Трампа, кажуть джерела ЗМІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Трамп може мати вигляд слабкого та наївного, – The Economist про телефонну розмову з Путіним

Що сказав Трамп європейцям після розмови з Путіним і як вони відреагували

Трамп шокував лідерів після своєї розмови з Путіним. Він "створив враження, що наближається до повного відходу від цього питання". Президент США нічого не сказав про запровадження санкцій, як цього очікували.

Натомість Трамп заявив, що Путін погодився на переговори, наголосив, що США не братимуть участі в цих переговорах, і виступив проти ідеї запровадження санкцій проти Путіна на цей момент, повідомили Axios два джерела, які були присутні на розмові, та третє джерело, обізнане з цією розмовою.

До розмови з російським диктатором Трамп подзвонив Зеленському. Той "попросив вимагати негайного припинення вогню, пригрозити новими санкціями проти Росії та не пропонувати Путіну жодних поступок без консультацій з Україною".

Джерела кажуть, що Трамп питав Зеленського, що казати Путіну. Та коли він зателефонував, щоб повідомити лідерам результати своєї розмови з Путіним, розмова була геть іншою.

Коли Трамп повідомив лідерам, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори щодо припинення вогню, запала тиша.

Американський лідер нібито попросив Путіна представити "щось, з чим люди можуть погодитися". Та не відповів, коли йому нагадали, що Росія відкинула пропозицію США про перемир'я на 30 днів, а перемовини в Стамбулі нічого не дали.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні втрутилася, щоб запитати, чому не може бути припинення вогню принаймні протягом двох тижнів напередодні переговорів, тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запитав, на які поступки готова піти Росія, повідомили джерела.

Також Мелоні та Мерц заявили, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів. Натомість Трамп заявив, що діалог між Україною та Росією має відбуватися без посередників.

Лідери були здивовані тим, що Трамп задоволений і подає розмову з диктатором як щось нове. В той час як Путін не демонструє жодних змін у своїй позиції. Але подальші заяви Трампа шокували ще більше.

На запитання Александера Стубба про наступні кроки президент Америки сказав: "Я не знаю. Хтось має вийти і сказати, чи йдуть переговори добре чи погано, а потім ми вирішимо, що робити".

А журналістам Трамп сказав: "Я думаю, що щось станеться. А якщо ні, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона мала залишитися європейською".

Reuters назвали розмову Трампа з Путіним перемогою російського диктатора.