Трамп погрожує Путіну "порожніми" санкціями, – ексрадник президента США

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози президента США санкціями у бік Росії порожніми. На думку політика, таким чином глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо Києва та Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Джона Болтона в етері CNN.

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Що сказав Болтон про "порожні" санкції Трампа щодо Росії

На думку Джона Болтона, і сам президент США, і Владімір Путін чудово розуміють, що погрози Дональда Трампа ввести санкції та тарифи проти Москви є "абсолютно порожніми".

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців,

– зауважив колишній радник Трампа.

Проаналізувавши погрози глави Білого дому, Болтон зауважив, що російський імпорт до США за 2024 рік склав трохи менше за 3 мільярдів доларів. Ця цифра є мізерною у порівнянні з обсягом торгівлі Сполучених Штатів з рештою світу.

За слова Болтона, за час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%. Тому тарифи "не мають ніякого сенсу".

Джон Болтон також підкреслив, що Росія вправно знаходить способи обходити наявні санкції, особливо у фінансовому секторі.

"Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою", – підсумував колишній радник президента США.

До слова, Дональд Трамп 7 березня опублікував гнівний допис у соцмережі Truth Social, де зазначив, що може посилити санкції проти Росії, якщо та не сяде за стіл переговорів з Україною. Свою реакцію американський лідер пояснив масованим обстрілом по Україні, яку здійснила країна-агресорка того ж ранку.