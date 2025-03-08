Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Джона Болтона в эфире CNN.

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Что сказал Болтон о "пустых" санкциях Трампа в отношении России

По мнению Джона Болтона, и сам президент США, и Владимир Путин прекрасно понимают, что угрозы Дональда Трампа ввести санкции и тарифы против Москвы являются "абсолютно пустыми".

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах,

– отметил бывший советник Трампа.

Проанализировав угрозы главы Белого дома, Болтон заметил, что российский импорт в США за 2024 год составил чуть менее 3 миллиардов долларов. Эта цифра является мизерной по сравнению с объемом торговли Соединенных Штатов с остальным миром.

По слова Болтона, за время полномасштабного вторжения объем российского импорта в США сократился на 90%. Поэтому тарифы "не имеют никакого смысла".

Джон Болтон также подчеркнул, что Россия ловко находит способы обходить имеющиеся санкции, особенно в финансовом секторе.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", – подытожил бывший советник президента США.

К слову, Дональд Трамп 7 марта опубликовал гневное сообщение в соцсети Truth Social, где отметил, что может усилить санкции против России, если та не сядет за стол переговоров с Украиной. Свою реакцию американский лидер объяснил массированным обстрелом по Украине, которую осуществила страна-агрессор в то же утро.