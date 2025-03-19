Трамп пообіцяв Зеленському допомогу у поверненні додому викрадених з України дітей.

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп запитав у президента України Володимира Зеленського про дітей, які зникли безвісти під час війни, та тих, яких було викрадено до Росії. Американський лідер пообіцяв, що буде сприяти їх поверненню додому.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп пообіцяв сприяти поверненню викрадених з України дітей

Під час Зеленський під час телефонної розмови із Трампом подякував американському лідеру за те, що він продовжує просувати гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими.

Також президент США запитав у Зеленського про дітей, які зникли безвісти з України під час війни, в тому числі тих, які були викрадені.

Президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти повернути цих дітей додому,

– йдеться у повідомленні.

До слова, Зеленський заявив про готовність української делегації до нової зустрічі із представниками США в Саудівській Аравії найближчими днями. Крім того, лідери відзначили позитивну роботу свої радників і представників – Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси.