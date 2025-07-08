Трамп пообіцяв Зеленському ракети для Patriot та посприяти додатковим каналам поставки, – Axios

Президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському допомогти з посиленням української протиповітряної оборони. Американський лідер зобов’язався негайно передати 10 перехоплювачів Patriot і допомогти знайти додаткові джерела постачання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Скільки ракет Patriot може отримати Україна

У виданні зазначають, що Трамп та його оточення не хочуть передавати велику кількість перехоплювачів Patriot. Американський лідер бажає, аби європейці також надсилали більше своїх грошей і матеріальних ресурсів.

Водночас два джерела видання, які ознайомлені з розмовою, розповіли, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським, заявив, що хоче допомогти Україні в обороні повітряного простору, але наголосив, що США мають призупинити останню поставку зброї, щоб переглянути власні запаси.

Також, за словами співрозмовників, Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 перехоплювачів Patriot та допомогти знайти інші засоби постачання. Зауважимо, що це менша кількість ракет, які мала отримати Україна в призупиненій поставці.

Як Німеччина хоче допомогти Україні із Patriot

Німецький чиновник розповів виданню, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив Трампу про готовність купити батареї Patriot у США і відправити їх в Україну.

За словами трьох джерел, обізнаних з ходом обговорення, зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Patriot Україні. Вони сказали, що США і європейські союзники розділять вартість покупки.

Однак наразі Трамп та Мерц не дійшли згоди, але, за словами чиновників, обговорення триває.

Придбати ракету Patriot – це не те саме, що піти в Walmart, взяти 10 штук з полиці і піти додому,

– заявив один з радників Трампа виданню.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет звернув увагу на наявні батареї ракет Patriot у Німеччині та Греції, які США воліли б профінансувати і надіслати в Україну.

"Ці переговори тривають уже кілька місяців", – сказав радник Трампа.