Трамп тисне на Кремль: експерт розкрив, як США хочуть "придушити" Росію

Трамп відмовився від ідеї короткострокового перемир'я та перейшов до стратегії економічного виснаження. Це підтверджує обвал цін на нафту, захоплення танкерів та ліквідацію проросійських режимів у світі.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що Трамп зрозумів, що повний мир настане лише після економічного та військового виснаження Росії, коли вона втратить можливість диктувати умови.

Дивіться також: Європа має зосередитися на Україні, а не на Гренландії, – Трамп

Чому Росія відкидає ініціативи щодо перемир’я?

Питання припинення вогню стоїть на паузі. Трамп не пропонує навіть енергетичне перемир'я, оскільки зрозумів, що його ідея "дайте їм побитися" не працює.

"Спочатку він намагався домовитися через 30-денне перемир'я. Був навіть дзвінок, де Еммануель Макрон повідомив Трампу про згоду України. Це була ідея Трампа, яку потім подали як українську ініціативу, після чого Путін її відкинув", – сказав Городницький.

Тоді Трамп зрозумів, що короткострокові перемир'я не працюють. Тому всі поточні світові події спрямовані на підрив стану Росії та її здатності продовжувати війну.

Як санкції та дії Трампа знижують бюджетний потенціал Росії?

"Росіяни воюють за гроші, а не за ідею, без грошей вони не підуть на війну. Путін не хоче мобілізації, бо боїться бунтів. Це підтверджує, що Трамп рухається до своєї мети – знищує російську економіку та знижує цінову планку на нафту", – сказав Городницький.

Ціна російської нафти постійно падає і минулого тижня досягла рекордних 27 доларів за барель, що є унікально низькою ціною, а планка у 59 – 57 доларів, яку Росія закладала в бюджет, вже нерелевантна.

У 2026 році ціна на нафту вже не зросте, а дефіцит бюджету від нафтогазових доходів, який минулого року становив 50%, буде ще більшим.

Трамп послідовно реалізує свою стратегію: захоплює російські танкери, принижує Росію на міжнародній арені, знищує її режими по всьому світу. З Ніколасом Мадуро вдалося швидко, хоч фінал ще невідомий. З Іраном тривають певні перипетії. Росію методично знищують по всьому світу – це і є шлях до завершення війни для Трампа,

– сказав Городницький.

Що ще відомо про стосунки Трампа та Путіна?