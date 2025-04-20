Загрожує новим ядерним конфліктом: Трамп спричинив нову небезпечну гонку у світі, – FT

Президент США Дональда Трамп поставив на поріг нової гонки ядерних озброєнь через непродуману зовнішньополітичну стратегію. Це суперечить його миротворчим зусиллям, і підвищує ризики утворення ядерного конфлікту.

Таким чином він лише за три місяці президентства поставив під загрозу глобальну безпеку, і, можливо, навіть перевершимо вторгнення Росії в Україну наслідками своїх дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які наслідки політики Вашингтона

Дональд Трамп вже тривалий час стурбований через загрозу виникнення ядерної війни, демонструючи зусилля, аби запобігти цьому. Він неодноразово говорив про намір почати перемовини з Росією та Китаєм про скорочення ядерних арсеналів.

Водночас президент США намагається укласти нову ядерну угоду з Іраном, аби не допустити появи атомної бомби у Тегерані. Втім, попри відповідні спроби Дональда Трампа, він власними діями перешкоджає своїм намірам уникнути подібного конфлікту.

Погрози американського президента залишити Європу без американських військових гарантій, особливо на тлі очевидного зближення Вашингтону та Москви, змусили країни Європи серйозно задуматися про давно поховану ідею ядерного озброєння.

Німеччина та Польща публічно говорять про потребу в ядерних варіантах для їхнього захисту, принаймні шляхом спільного використання ядерних засобів стримування Франції чи Британії, або, у випадку Польщі, потенційного розміщення американських бомб на своїй території,

– ідеться у статті.

Крім того, занепокоєння щодо надійності США як військового союзника поділяють у Східній Азії, які відчувають загрозу з боку Китаю та КНДР. Розмови про власну ядерну зброю з’являються навіть у Японії, де ця тема була табуйована протягом десятиліть.

У чому провина Трампа

Журналісти наголошують, що Іран активізувався задля створення атомної бомби, що стало наслідком рішення Дональда Трампа ще за його першого президентства. Тоді він вийшов із ядерної угоди, і тим самим розв’язав Тегерану руки у цьому питанні.

Зараз же союзники США, зокрема Туреччина та Саудівська Аравія, погрожують вчинити аналогічно. На думку експертів, одразу в трьох ключових регіонах, буде достатньо, щоб ядерну зброю створив хоча б один союзник США, щоб інші країни негайно наслідували це.

"Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який десятиліттями допомагав обмежити кількість ядерних держав до дев’яти, може бути підірваний", – наголошують журналісти, зауважуючи, що розширення "ядерного клубу" значно збільшує ризики ядерної війни.

