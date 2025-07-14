Трамп пояснив, чому була затримка в постачанні зброї Україні

Дональд Трамп пояснив, чому Сполучені Штати робили паузу у постачанні військової допомоги України. Американський лідер заявив, що це було необхідно, щоб оцінити, скільки зброї залишилося на складах у США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Що Трамп сказав про паузу у постачанні військової допомоги Україні?

Дональд Трамп заявив, що день, коли Сполучені Штати призупиняли постачання військової допомоги Україні, був надзвичайно важливим, щоб передивитися, що та в яких обсягах постачалося.

І те, що люди зараз роблять, і я разом з ними – це оцінка, тому що ми знали, що підійде цей день. Тепер ми проголосували за це, та зробили цю роботу,

– сказав американський лідер.

Президент США визнав, що, вочевидь, це мало величезний вплив на Україну. Однак наголосив, що це була не просто пауза, а робота, яка виконувалася у Сполучених Штатах.

"Це робота, це величезна подія сьогодні", – заявив Трамп.

До слова, раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на війну в Україні та хочуть її завершення.