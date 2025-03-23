Трамп позбавив доступу до секретної інформації Байдена, Гарріс, Клінтон та інших, – NYT

Дональд Трамп 21 березня опублікував меморандум про позбавлення доступу до секретної інформації для низки колишніх опонентів. Серед них були Гілларі Клінтон, Камала Гарріс та родини Джо Байдена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Чому Трамп позбавив політиків доступу до секретної інформації

Дональд Трамп ще в лютому заявляв, що планує позбавити свого попередника доступу до секретних брифінгів розвідки. Раніше Джо Байден зробив те саме з Дональдом Трампом після того, як той залишив свій пост після першої каденції.

У записці, яку виклали у Білому домі, були наявні різні фігури, які в той чи інший момент вступали в конфлікт з Трампом. Серед них були кандидатка у президентки США у 2016 році Гілларі Клінтон, віцепрезидентка США з 2020 по 2024 рік Камала Гарріс, Джо Байден та його члени родини.

Також у списку були двоє найвищих посадовців правоохоронних органів Нью-Йорка, Летиція Джеймс (генеральний прокурор Нью-Йорка) та Елвін Л. Брегг (окружний прокурор Мангеттена). Обидва вели судові справи про президента США.

Окрім того, там були:

Фіона Хілл, провідний експерт із зовнішньої політики, яка свідчила під час слухань у справі про імпічмент;

Олександр Віндман, підполковник, який також дав свідчення;

Норман Айзен, юрист, який спостерігав за цим імпічментом;

Республіканці Ліз Чейні та Адам Кінзінгер, які працювали в Спеціальному комітеті Палати представників з розслідування штурму Капітолія 6 січня.

Я також наказую скасувати для цих осіб вільний доступ до охоронюваних державних об’єктів США. Це стосується отримання секретних брифінгів, зокрема щоденної довідки президента, та доступу до секретної інформації, яку вони мали завдяки попередній роботі в Конгресі,

– йдеться в записці Трампа.

Відкликання є значною мірою символічною акцією, але воно може перешкодити тим особам, хто є у списку, потрапити до федеральних будівель або отримати секретні матеріали.

З моменту повернення на посаду Трамп неодноразово використовував позбавлення доступу до секторної інформації, аби чинити тиск на людей, які намагалися притягнути його до відповідальності чи, на його думку, діяли проти нього. На початку минулого тижня він оприлюднив документ, який скасовував захист для дорослих дітей пана Байдена – Ешлі та Хантера.

Минулого місяця пан Трамп позбавив доступу до дозволів безпеки Ентоні Блінкена, колишнього держсекретаря, та Джейка Саллівана, колишнього радника з національної безпеки.