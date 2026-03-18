Ультиматум для Куби: республіканець пояснив, чи планує Трамп спецоперацію

Дональд Трамп заявив про намір "захопити Кубу", водночас держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом. Куба перебуває в кризі через відсутність пального та економічну блокаду.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що без підтримки Росії, Ірану чи Венесуели перед кубинськими лідерами маячить венесуельський сценарій.

Чи повторить Куба шлях Венесуели під тиском Трампа?

Рубіо зник з іранського та європейського треків, бо повністю зосереджений на Кубі. Ніхто з оточення Трампа не знає цієї культури краще за нього, бо він звідти родом та чудово володіє іспанською. До того ж він прагне допомогти кубинському народу,

– пояснив Пінкус.

Переговори з Кубою відбуваються за тією самою схемою, що й з представниками Венесуели після захоплення Ніколаса Мадуро.

Трамп публічно порадив кубинському лідеру, і якщо він мирно залишить владу, то ймовірно отримає імунітет. А опозиція тим часом спокійно візьме владу у свої руки. США зі свого боку обіцяють Кубі доступ до енергоресурсів. Якщо ж влада не погодиться, то буде все, як з Мадуро.

"До перестрілок навряд чи дійде, бо немає зброї та й американці цього не хочуть. Проте ситуація критична, адже майже вся Куба перебуває в темряві через брак пального, яке раніше постачала Венесуела", – сказав Пінкус

Наразі Трамп дозволяє Мексиці надсилати гуманітарну допомогу, але контролює енергетичну систему.

Важливо! Міненергетики Куби заявило про енергетичну кризу через брак нафти в країні. За 4 місяці це вже третій масштабний блекаут в країні.

"Схема схожа на іранську: економічна блокада – народні протести – перехідний процес з новим популярним лідером", – підкреслив Пінкус.

Що відомо про конфлікт між США та Кубою?