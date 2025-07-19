Трамп погрожує Ірану знищити його нові ядерні об'єкти у разі їхньої побудови
- Дональд Трамп пригрозив знищити нові ядерні об'єкти Ірану у разі їхньої побудови.
- Трамп нагадав про попередні удари по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп пригрозив знищити нові ядерні об'єкти Ірану, якщо режим аятолів вирішить їх збудувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента США у його соцмережі Truth Social, оприлюднену у неділю, 20 липня.
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Як Трамп пригрозив Ірану?
Дональд Трамп нагадав про попередні удари по трьох ключових іранських ядерних об'єктах, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, усі вищезгадані місця були "повністю знищені", що ускладнило б їхнє відновлення.
Потрібно буде роки, щоб відновити їх роботу, і, якщо Іран захоче це зробити, йому буде набагато вигідніше почати все заново в трьох різних місцях, перш ніж ці об'єкти будуть знищені, якщо він вирішить це зробити,
– написав він.
Нагадаємо, раніше він припустив, що Іран міг якимсь чином приховати наявність ще одного ядерного об'єкта. Американський президент зазначив, що країна не повинна мати ядерну зброю й Сполучені Штати не хотіли б цього допустити.