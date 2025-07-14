Аналітики сумніваються, що Трамп запровадить обіцяні 100% мита проти партнерів Росії, – NYT

Новий план президента Трампа щодо постачання зброї Україні та його одночасна погроза суворими санкціями торгівельним партнерам Росії відображають різку зміну його позиції щодо війни. Водночас багато експертів усе ж сумніваються, що американський лідер наважиться на ці значні мита.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Як експерти оцінюють слова Трампа щодо мит проти партнерів Росії?

Журналісти зазначають, що експерти сумніваються в правдивості погрози Дональда Трампа запровадити 100-відсоткові тарифи на торгівельних партнерів Росії, якщо президент Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

У виданні нагадують, що масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією – майже 250 мільярдів доларів США на рік, включно з величезним імпортом нафти. Це означає, що запровадження нових мит призведе до протистояння Трампа з Пекіном.

Аналітики також заявили, що глава Білого дому навряд чи ризикне відновити конфронтацію з другою за величиною економікою світу через Україну. Окрім того, як пишуть журналісти, Трамп відомий тим, що встановлює дедлайни, яких не дотримується, що викликає питання про те, чи дійсно діятиме він щодо Путіна так, як сказав, коли закінчиться 50-денний термін.

Хоча Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові тарифи як на Росію, так і на її торгівельних партнерів після того, як пройде 50 днів його ультиматуму щодо угоди про припинення вогню, прямі тарифи на імпорт США з Росії не матимуть суттєвого впливу на економіку Росії,

– пишуть журналісти.

За даними Офісу торгового представника США, у 2024 році Сполучені Штати імпортували російських товарів лише на суму близько 3 мільярдів доларів. Більша частина цієї суми складається з російського добрива, заліза, сталі та урану для американських ядерних реакторів.

Наразі незрозуміло, чи має намір Трамп обмежити цю торгівлю. Сполучені Штати, своєю чергою, експортують до Росії товарів лише на 500 мільйонів доларів.

Які можуть бути наслідки "вторинних мит" на Китай та Індію?

Водночас погроза Трампа запровадити "вторинні" тарифи на будь-яку країну, яка торгує з Росією, може мати набагато більший вплив, особливо коли йдеться про енергетичний сектор Росії.

"Російська економіка витримала суворі санкції значною мірою завдяки постійному експорту нафти та газу до країн, які не належать до режиму санкцій, очолюваного Заходом. Китай та Індія є "рятівними кругами" для Росії, оскільки вони скористалися нижчими цінами на енергоносії, які Москва може контролювати після втрати своїх західних покупців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року", – йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, Китай та Індія щорічно вливають десятки мільярдів доларів до кремлівської скарбниці, а ці гроші йдуть на ведення війни проти України.

У матеріалі зазначено, що Індія може мати можливості для скорочення постачання енергоносіїв з Росії: хоча зараз вона імпортує майже 40 відсотків своєї нафти з країни-агресорки, до 2022 року цей показник становив лише 1%.

Але Росія є головним торгівельним партнером Китаю, і навіть до 2022 року на неї припадало понад 15% імпорту нафти Китаю.

Едвард Фішман, колишній чиновник Державного департаменту та експерт із санкцій проти Росії, зазначив, що Трамп вже один раз відмовився від загрози запровадження тарифів у розмірі понад 125 відсотків на китайський експорт.

Якщо метою є скорочення експорту енергоносіїв з Росії, це не спрацює,

– написав він у соціальних мережах.

Багато близьких союзників США, включно з Японією та Європейським Союзом, також ведуть значний бізнес з Росією. Трамп також знає, що різке скорочення експорту російських енергоносіїв призведе до зростання світових цін на нафту, що вдарить по американських споживачах, похитне ринки та стимулюватиме загальну інфляцію.