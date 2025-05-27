Медведєв відреагував на слова Трампа, що без нього з Росією трапилися б "справді погані речі"

У Москві прокоментували слова Дональда Трампа, що без нього з Росією сталися б "дійсно погані речі". Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв очікувано накинувся з погрозами у бік американського президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відповів Медведєв на заяву Трампа

Дмітрій Медведєв у пропагандистській манері написав, що єдина погана річ, яка може трапитися, це – Третя світова війна. Російський політик також не цурався кинутися погрозами в бік Дональда Трампа.

Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "справді погані речі", я знаю тільки одну справді річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!

– написав експрезидент країни-агресорки.



Медведєв відреагував на слова Трампа про Росію та Путіна / Фото російських ЗМІ

До слова, раніше Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Владімір Путін не розуміє, що якби не він, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. Окрім того, президент США наголосив, що російський президент "грає з вогнем".

До цього Трамп, реагуючи на масовані атаки Росії по Україні, зазначив, що Владімір Путін "збожеволів" та "безпідставно вбиває багато людей". Однак у цьому ж дописі американський лідер не забув розкритикувати й українського президента Володимира Зеленського.