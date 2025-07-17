У Держдепі розповіли, чи отримували США сигнали від Росії після ультиматуму Трампа

У Держдепі США прокоментували, як змінилася ситуація після оголошення президентом Дональдом Трампом 50-денного терміну щодо вторинних мит для Росії. Наразі Вашингтон очікує від Москви на подальші сигнали щодо дипломатичного вирішення війни в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

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Яке у Трампа ставлення до Путіна

Журналісти запитали Брюс про те, чи надходили від Кремля сигнали про готовність до дипломатичного врегулювання війни в Україні після того, як Трамп встановив Росії 50-денний термін.

Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа – вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений – я б так це охарактеризувала,

– відповіла Брюс.

Речниця додала, що Трамп не задоволений тим, як розвиваються події. Вона також підкреслила, що нинішні дії президента США, які спрямовані на посилення обороноздатності України, теж вказують на те, що американський лідер не в захваті від дій Росії.

"Хоча він і дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. І світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента – він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати", – підсумувала Брюс.