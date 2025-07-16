Про це пише 24 Канал із посиланням на аналітичний матеріал CNN.

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Чи готовий Путін піти на компроміс?

Останні події, зокрема резонансні заяви президента США під час зустрічі з генсеком НАТО підтвердили, що Дональд Трамп суттєво змінив своє бачення війни в Україні. Однак немає особливих підстав вважати, що Володимир Путін змінить своє бачення війни, яку він вважає історичною необхідністю і, можливо, політично екзистенційною для себе.

Проте, дещо дійсно змінилося. Аналітики підкреслили, що президент США все ж став прихильнішим до НАТО.

Трамп не здався своєму колишньому другу Путіну. Він не залишив Європу наодинці з дедалі агресивнішою Росією на тлі найгіршої сухопутної війни на континенті з часів Другої світової. Схоже, Трамп став прихильнішим до НАТО, ніж за останні роки,

– підкреслили в CNN.

Негативне ставлення Трампа до Києва й сумніви щодо постачання американської допомоги, своєю чергою, пояснюються його розчаруванням тим, що Путін не прийняв мирний план, вигідний для Кремля.

Американський лідер позбувся ілюзії, що особистою харизмою зможе змусити Путіна поступитися. Трамп, пообіцявши ракетні комплекси Patriot, які, за його словами, "вже відправляються", і підтримуючи нову хвилю санкцій у Конгресі, зміцнив позиції США як миротворця.

"Спроба змусити Путіна сісти за стіл переговорів може й не спрацювати. Але принаймні Трамп не здає Україну", – підсумували у виданні.

Хоча Путін, імовірно, готовий вести затяжну війну, є шанс, що кілька тижнів тиску можуть змусити його розглянути варіант припинення війни, де Росія збереже частину захопленої території й зможе подати це як "перемогу" для внутрішньої аудиторії,

– йдеться в матеріалі.

Тим часом Дональд Трамп оптимістично захищає свій дедлайн для Москви. "Думки змінюються дуже швидко – можливо, це буде не 50 днів, а набагато раніше", – каже він.