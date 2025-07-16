Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитический материал CNN.

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Готов ли Путин пойти на компромисс?

Последние события, в частности резонансные заявления президента США во время встречи с генсеком НАТО подтвердили, что Дональд Трамп существенно изменил свое видение войны в Украине. Однако нет особых оснований считать, что Владимир Путин изменит свое видение войны, которую он считает исторической необходимостью и, возможно, политически экзистенциальной для себя.

Однако, кое-что действительно изменилось. Аналитики подчеркнули, что президент США все же стал более благосклонным к НАТО.

Трамп не сдался своему бывшему другу Путину. Он не оставил Европу наедине с все более агрессивной Россией на фоне худшей сухопутной войны на континенте со времен Второй мировой. Похоже, Трамп стал более благосклонным к НАТО, чем за последние годы,

– подчеркнули в CNN.

Негативное отношение Трампа к Киеву и сомнения относительно поставок американской помощи, в свою очередь, объясняются его разочарованием тем, что Путин не принял мирный план, выгодный для Кремля.

Американский лидер избавился от иллюзии, что личной харизмой сможет заставить Путина уступить. Трамп, пообещав ракетные комплексы Patriot, которые, по его словам, "уже отправляются", и поддерживая новую волну санкций в Конгрессе, укрепил позиции США как миротворца.

"Попытка заставить Путина сесть за стол переговоров может и не сработать. Но по крайней мере Трамп не сдает Украину", – подытожили в издании.

Хотя Путин, вероятно, готов вести затяжную войну, есть шанс, что несколько недель давления могут заставить его рассмотреть вариант прекращения войны, где Россия сохранит часть захваченной территории и сможет подать это как "победу" для внутренней аудитории,

– говорится в материале.

Между тем Дональд Трамп оптимистично защищает свой дедлайн для Москвы. "Мнения меняются очень быстро – возможно, это будет не 50 дней, а гораздо раньше", – говорит он.