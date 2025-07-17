Сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

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Какое у Трампа отношение к Путину

Журналисты спросили Брюс о том, поступали ли от Кремля сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию войны в Украине после того, как Трамп установил России 50-дневный срок.

Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом свидетельствуют высказывания президента Трампа – они дают нам самое непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен – я бы так это охарактеризовала,

– ответила Брюс.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп не доволен тем, как развиваются события. Она также подчеркнула, что нынешние действия президента США, которые направлены на усиление обороноспособности Украины, тоже указывают на то, что американский лидер не в восторге от действий России.

"Хотя он и дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента – он терпеливый человек, но не за счет своего видения и стремления его реализовать", – подытожила Брюс.