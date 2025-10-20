"Просто зараз": Трамп закликав Росію й Україну зупинитися і домовлятися про Донбас пізніше
- Дональд Трамп заявив, що не обговорював передачу Донбасу Росії, а закликав до зупинки бойових дій "просто зараз".
- Він вважає, що подальші домовленості можуть бути досягнуті пізніше, оскільки регіон вже розділений, і Росія контролює близько 78% території.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він не говорив Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. Натомість, за його словами, сторони мають зупинитися "просто зараз".
Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня., повідомляє 24 Канал.
Яка позиція Трампа щодо Донбасу?
Дональд Трамп стверджує, що він ніколи не обговорював питання передачі Донбасу. За його словами, США вважають, що Україна та Росія мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз.
Американський лідер також підкреслив, що "все інше" дуже складно узгоджувати.
Якщо починати говорити: "ви берете це, ми беремо те", – там так багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбивати людей і все,
– пояснив він.
Трамп заявив, що ситуацію на Донбасі слід залишити без змін, адже регіон уже розділений, а Росія, за його словами, контролює близько 78% території.
Він також додав, що подальші домовленості можуть бути досягнуті пізніше.
Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського?
Дональд Трамп та Володимир Зеленський 17 жовтня провели зустріч у Білому домі. За даними The Financial Times, під час переговорів Трамп наполягав, щоб український лідер здав Донбас Путіну, інакше – Україна "буде знищена".
Зазначається, що Трамп дослівно повторював багато тез Путіна, які суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкі сторони Росії. Між політиками виникали перепалки, причому американець "постійно лаявся".
Вже 19 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна "нічого не даруватиме агресору". За його словами, щоб "повернути Росію в реальність" та змусити Путіна сісти за стіл переговорів, захисники завдають ударів углиб країни-агресорки, зокрема по нафтопереробних підприємствах.
На заяви щодо передачі Донбасу відреагував також прем'єр-мінстр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що зараз потрібно тиснути не на Зеленського, а на Путіна. Окрім цього, Туск нагадав, що політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру.