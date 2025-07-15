ISW проаналізував останні заяви Трампа щодо Росії та війни проти України

Напередодні, 14 липня, президент США зробив низку гучних заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, Дональд Трамп оголосив про масштабні та швидкі поставки військової допомоги Києву через НАТО й можливі майбутні вторинні тарифи проти агресора.

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували заяви Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита та критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Що кажуть в ISW про заяви Трампа щодо Росії?

На думку аналітиків ISW, Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США щодо приведення Путіна за стіл переговорів вимагають, аби економічні інструменти були в поєднанні з західною військовою підтримкою. Це дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.

Американський лідер заявив, що російська економіка працює "дуже погано" і що країна-агресорка використовує свої активи для війни, а не для торгівлі. Трамп наголосив, що Росія витрачає гроші й людей на війну.

За оцінками Інституту вивчення війни, втрати на полі бою є ключовим чинником економічних бід Москви. Адже Росія страждає від наслідків збільшення й нестійких військових витрат, зростання інфляції, значної нестачі робочої сили та скорочення суверенного фонду добробуту.

Аналітики зазначили, що підвищення тиску на російські війська на полі бою поставить під загрозу зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб балансувати між "маслом і зброєю" і може змусити диктатора зіткнутися з важким вибором раніше, ніж йому хотілося б.

Примус Путіна або приймати непопулярні рішення, або зіткнутися зі сценарієм, в якому Росія не може продовжувати війну в нинішньому темпі, може привести Путіна за стіл переговорів, готового запропонувати поступки, щоб закінчити війну на умовах, прийнятних для України та Сполучених Штатів,

– наголосили в ISW.

Дональд Трамп також констатував, що Росія відкладає переговори щодо припинення війни, і що нещодавня інтенсифікація нічних ударів безпілотниками та ракетами демонструє, що Москва не зацікавлена в мирі.

"ISW неодноразово оцінював в останні місяці, що Кремль дотримувався різних методів в рамках ширших зусиль щодо затримки переговорного процесу та продовження війни, щоб забезпечити додаткові територіальні здобутки на полі бою", – зазначили аналітики.