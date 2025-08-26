Трамп відреагував на заяви Росії про те, що "Зеленський – не легітимний"
- Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про "нелегітимність" Володимира Зеленського, вказавши, що такі слова не мають значення.
- Трамп висловив сумнів у серйозності заяв російської сторони, назвавши їх грою на публіку.
Дональд Трамп відреагував на заяви Москви про нібито "нелегітимність" Володимира Зеленського. Він зазначив, що такі слова не мають жодного значення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Як Трамп відреагував на заяви росіян про Зеленського?
За словами журналістки, напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Володимира Путіна нібито не влаштовує укладання мирної угоди з президентом України, оскільки Москва вважає Зеленського "нелегітимним".
На цю заяву відреагував президент США Дональд Трамп. Він висловив сумнів у серйозності подібних заяв.
Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують,
– сказав американський лідер.
Трамп наголосив, що такі повідомлення російської сторони не мають жодного значення та підкреслив, що це лише гра на публіку.
Що передувало?
Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з Володимиром Зеленським. За його словами, вона може відбутися лише за умови попередньої ретельної підготовки всіх питань, які потребують обговорення на найвищому рівні.
Водночас Лавров у провокативній формі зауважив, що під час домовленостей щодо потенційної угоди з Україною постане питання про "легітимність представника Києва".
Однак західні ЗМІ припускають, що Путін свідомо уникає переговорів із Зеленським, аби не визнати поразку своєї стратегії щодо України. Кремль наполягає на територіальних поступках і не демонструє готовності до компромісу.