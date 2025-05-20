Якщо істотного прогресу не буде, США поступляться своєю роллю у врегулюванні Європі, – Трамп

Після розмов з Путіним і Зеленським Трамп виступив з новими заявами у Білому домі. Серед іншого, заявив, що США можуть поступитися своєю роллю Європі, якщо істотного прогресу щодо України не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа в Білому домі.

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Трамп про війну Росії проти України

Після двогодинної розмови з Путіним у понеділок, 19 травня, Дональд Трамп сказав журналістам, що, на його думку, російський диктатор нібито "хоче миру" і "прагне завершити війну". Президент США не вважає, що країна-агресорка тягне час у переговорах.

Якби я думав, що Путіну бракує бажання, я б відійшов,

– заявив американський лідер.

Щодо посилення тиску на Росію – Трамп заявив, що вводити нові санкції поки не планує, бо вважає, що "є шанс на прогрес".

Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути час, коли це станеться,

– сказав президент США.

Також американський лідер сказав, що "розгляне варіант" із нарощуванням постачань зброї Києву. Водночас наголосив, що вірить у врегулювання війни.

Трамп заявив, що США продовжать підтримувати переговори між Росією та Україною, втім, не виключив, що можуть "поступитися Європі".

Якщо істотного прогресу щодо України не буде, США поступляться своєю роллю у врегулюванні Європі,

– підкреслив Дональд Трамп.

Водночас заявив, що США не потрібно було втручатися. На його думку, війна в Україні "мала залишатися проблемою Європи".

Окрім того, заявив, що через 2 – 4 тижні буде готовий сказати, "чи робить Україна достатньо для припинення війни й досягнення миру".

Володимира Зеленського Трамп назвав "не найпростішою у спілкуванні людиною". І вкотре згадав про допомогу Україні, заявивши про "рекордні для іноземної держави суми".

Також президент США також наголосив, що американських солдатів в Україні "абсолютно точно не буде за будь-якого розвитку подій".

До речі, Трамп також заявив, що в нього в голові є "червона лінія", коли перестане тиснути на Росію й Україну. Втім, про що саме йдеться, – не уточнив.