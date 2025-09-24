Дональд Трамп виступив із низкою заяв на Генасамблеї ООН 23 вересня. Там він дав зрозуміти, що відповідальність за подальшу підтримку України покладає на Європу та НАТО.

У словах американського президента уже немає обіцянок безпосередньої допомоги від Вашингтона. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Яке зараз ставлення Трампа до війни і допомоги?

Як пише газета, під час виступів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його країна більше не буде головним гравцем у питанні допомоги Україні. У його заявах не пролунало прямих обіцянок підтримки від США.

Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати усю свою територію у первісних кордонах,

– написав Трамп у Truth Social.

Після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Трамп заявив, що "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи та НАТО повернення до початкових кордонів є реальним варіантом".

Видання наголошує, що американський президент фактично перекладає відповідальність на європейських союзників.

Замість нової підтримки України чи жорсткіших санкцій проти Росії, Трамп обмежився заявою про готовність США продовжувати продаж зброї союзникам.

Останні заяви Трампа про війну в Україні