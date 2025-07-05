Трамп незадоволений розмовою з Путіним і може відправити Patriot до України
- Трамп висловив незадоволення розмовою з Путіним, вважаючи, що той хоче продовжувати агресію.
- Він обговорював із Путіним санкції, зазначивши, що його санкції жорсткіші за ті, які застосовуються зараз.
- США планують продовжувати постачати допомогу Україні, зокрема розглядають відправку систем Patriot.
Президент США Дональд Трамп прокоментував свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що, ймовірно, очільник Кремля хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей.
На тлі цього американський лідер зазначив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні боєприпасами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяви журналістам у пʼятницю ввечері, 4 липня, на борту Air Force One.
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Що сказав Трамп про Путіна та допомогу Україні
Президент США заявив, що поводиться з Росією жорсткіше, ніж з Іраном. Він наголосив, що говорив з Путіним про санкції під час останньої розмови.
Ми багато говорили про санкції. Я б не сказав, що він їм радий. Так, йому вдавалося з ними впоратися, але це були санкції Байдена. А мої доволі жорсткі. Можливо їх буде введено. Він знає це, він професіонал,
– сказав Трамп.
Водночас він прокоментував розмову з українським президентом Володимиром Зеленським і заявив, що задоволений нею. За словами Трампа, їм вдалося обговорити різні питання.
Американський лідер запевнив, що США продовжать допомагати Україні, адже ситуація досить складна. А також сказав: "Побачимо, що буде далі". Окрім того, Трамп зазначив, що державі знадобляться Patriot для оборони.
Президент США заявив, що не хоче бачити, як люди гинуть, і додав, що розглядає питання відправки цих систем ППО до України.