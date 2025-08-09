Володимир Путін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. І хоч причини, чому серед низки варіантів країн для зустрічі обрали саме цей регіон, не вказують, проте є певний нюанс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Майка Данліві. Цікаво, що на Алясці не діє юрисдикція Міжнародного кримінального суду, тобто таким чином там не можуть виконати арешт Володимира Путіна.

Де зустрінуться Путін і Трамп?

За даними бази даних Держдепартаменту США, візит Володимира Путіна на Аляску відбудеться 15 серпня у рамках зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Губернатор Майк Данвілі прокоментував їхню зустріч там.

Я вітаю майбутню зустріч між президентом Дональдом Дж. Трампом та президентом Росії Путіним, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска. Аляска є найважливішим стратегічним місцем у світі, розташованим на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні,

– написав він.

За його словами, лише дві милі відділяють Росію від Аляски, тому інше місце не відіграє більш важливої ролі в національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці, тому обговорення такого значення там є доречним.

"Аляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", – додав він.

Чому зустріч пройде на Алясці?

Аляска має велике історичне значення, оскільки вона була частиною Російської імперії. Основним інтересом росіян у цьому віддаленому регіоні був промисел морських котиків та видр. Уже в 1867 році Росія продала Аляску США.

Утім, радше за все головна причина полягає в іншому – Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції в США, зокрема на Алясці, бо країна не є учасницею Римського статуту, який є установчим договором МКС.

Хоча Сполучені Штати й підписали Римський статут у 2000 році, вони відкликали свій підпис у 2002 році, стверджуючи, що він порушує їхній суверенітет та національні інтереси, і уклали двосторонні угоди з низкою країн.

Тобто у такому разі США не будуть зобов'язані затримувати Володимира Путіна, згідно з ордером на його арешт, виданий у березні 2023 року за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей до Росії.

Нагадаємо, серед варіантів для зустрічі розглядали ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Попри це, у Росії виступили проти можливого майданчику в Італії, ймовірно, якраз через дотримання країною Римського статуту.