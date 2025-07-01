"Доведеться повернутися додому до ПАР": Трамп різко відповів Маску після критики

Після критики з боку Ілона Маска щодо урядового законопроєкту, президент США Дональд Трамп жорстко відповів бізнесмену. Американський лідер натякнув, що без державних субсидій мільярдеру довелося б згортати бізнес і повертатися додому до ПАР.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

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Як Трамп розкритикував Маска

Трамп натякнув, що компанія Маска не змогла б існувати без державної підтримки.

Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, з величезним відривом, і без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки,

– заявив Трамп.

Президент з іронією додав, що у такому випадку не було б "жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів", а країна могла б "заощадити величезний статок". Також Трамп у своєму дописі згадав про DOGE.

"Можливо, варто доручити DOGE уважно придивитися до цього", – зазначив американський лідер.

Що передувало

Конфлікт між Трампом та Маском виник після того, як бізнесмен різко розкритикував республіканський законопроєкт щодо податків і витрат. Мільярдер назвав цей документ "борговим рабством", вказавши на його можливий вплив на зростання держборгу США.

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу, новий законопроєкт Сенату може призвести до зростання дефіциту бюджету майже на 3,3 трильйона доларів протягом наступних десяти років. Попри це, у Республіканській партії неофіційно називають цей законопроєкт як "великий і прекрасний".

На цьому тлі Трамп і Маск вже обмінювалися різкими заявами. Президент назвав бізнесмена "божевільним", а Маск у відповідь звинуватив американського лідера у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку під час виборчої кампанії 2016 року.

Пізніше Трамп пригрозив скоротити державне фінансування для компаній Маска. У відповідь, 11 червня, підприємець дещо пом’якшив свій тон, визнавши, що раніше "перебільшив" свої емоції.

До слова, Маск також заявив, що створить власну партію "America Party". За його словами, це відбудеться в разі ухвалення республіканського законопроєкту.