Дональд Трамп дуже часто робить заяви, які суперечать реальності. Втім, президента США це зовсім не хвилює. Адже він вважає за своє право створювати альтернативний світ, де правила існують для інших, але не для нього.

Американський кореспондент Девід Блевінс у колонці для Sky News поміркував над поведінкою Дональда Трампа, який дозволяє собі бути "неідеальним", передає 24 Канал.

Чи почувається Трамп більш невразливим, ніж будь-коли?

Цього тижня президент США видав багато дивних заяв, зокрема він визнав, що "не дуже обережний у тому, що каже".

Трамп, за словами Блевінса, перейшов від "розширення меж дозволеного" до повної відвертості без фільтрів.

Минулої неділі, одразу після того як вдова Чарлі Кірка Еріка публічно пробачила вбивцю свого чоловіка, Трамп сказав парафіянам на поминальній службі, що він "ненавидить своїх опонентів".

За добу потому він викликав різку критику медичних експертів, пов'язавши вживання парацетамолу під час вагітності з підвищеним ризиком аутизму.

Втім, зазначає журналіст, осуд з боку професіоналів для Трампа – не тягар, а доказ автентичності, що підживлює його ореол борця з умовностями.

У вівторок президент виступив в ООН, де роздратування через зламаний ескалатор і несправність телесуфлера стало прелюдією до найбільш конфронтаційної промови.

Так, Дональд Трамп висміяв європейський підхід до імміграції як "провальний експеримент відкритих кордонів". "Ваші країни котяться в пекло", – сказав американський лідер.

Потім пролунала різка зміна риторики щодо України: він припустив, що країна може повернути всі території, втрачені через Росію.

Блевінс зауважує, що більшість політиків за таку непослідовність покарали б, але Трамп видає це за стратегічний геній – представляючи себе тим, хто диктує умови.

Можливо, найбільш показовою є його реакція на пред'явлення звинувачення Джеймсу Комі, директору ФБР, якого він звільнив у свій перший термін.

Теоретично це мало б знову підняти питання про його минулі конфлікти з правоохоронцями, але він подає це як своє виправдання – доказ того, що вороги падають, а він виживає.

Протягом більшої частини своєї політичної кар'єри Трамп культивував образ людини, яка стоїть вище за звичайні наслідки політики, права чи дипломатії, але зараз він, схоже, відчуває себе більш невразливим, ніж будь-коли.

Від похоронів до світових самітів, від світового миру до охорони здоров'я він транслює один і той самий образ: правила існують для інших. Це – політика недоторканного,

– підсумовує журналіст.

Що відомо про суперечливу заяву Трампа про Україну?