Трамп розчарований відсутністю гнучкості Росії, США хочуть бачити дорожню карту миру, – Рубіо
- Дональд Трамп розчарований відсутністю гнучкості Росії у питаннях врегулювання війни в Україні, США очікують від Москви чітких сигналів для діалогу.
- На зустрічі в Куала-Лумпур, Рубіо та Лавров обговорили війну в Україні, санкції проти Росії, відновлення авіасполучення та пропозиції для миру.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії у питанні врегулювання війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати наразі очікують від Москви чітких сигналів щодо готовності до конструктивного діалогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Про що говорили Рубіо та Лавров
Держсекретар США повідомив, що головною темою його зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим була російсько-українська війна.
Рубіо заявив, що Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості у питанні врегулювання війни в Україні.
Він також повідомив, що адміністрація Трампа веде переговори з Сенатом США щодо формату нового законопроєкту про санкції проти Росії.
Сполучені Штати хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту в Україні,
– додав Рубіо.
Перемовини між главами зовнішньополітичних відомств США та Росії проходили в Куала-Лумпур. Їх зустріч тривала 50 хвилин.
Зауважимо, що це була перша зустріч Рубіо та Лаврова відтоді, як у лютому вони провели переговори в Саудівській Аравії. Тоді адміністрація Трампа наполягала на відновленні прямих перемовин між Росією та Україною з метою припинення вогню.
Як зустріч прокоментували в МЗС Росії
В МЗС Росії заявили, що сторони обговорили, зокрема, відновлення прямого авіасполучення.
"Підтверджено взаємну готовність до пошуку мирних рішень конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, безперешкодних контактів між суспільствами двох країн", – йдеться в заяві.
Також під час зустрічі Лавров озвучив нові пропозиції щодо завершення війни в Україні. Їх передадуть президенту США Дональду Трампу.