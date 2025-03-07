Трамп розкритикував безпековий договір США з Японією: у Токіо відреагували

Президент США Дональд Трамп розкритикував американсько-японський договір про безпеку. Він заявив, що угода створює дисбаланс у зобов’язаннях сторін.

За словами Трампа, США повинні захищати Японію, тоді як Токіо не надає аналогічних гарантій безпеки для Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що Трампа не задовільняє в угоді з Японією

Президент США Дональд Трамп зазначив, що безпекова угода з Японією передбачає зобов'язання США захищати Японію, в той час як перед Токіо такі зобов'язання не стоять.

У нас чудові відносини з Японією, але у нас з Японією цікава угода про те, що ми повинні захищати їх, але вони не повинні захищати нас,

– підкреслив Трамп.

Також він зазначив, що Японія отримує економічні вигоди від торговельної співпраці зі США.

"І, до речі, вони заробляють завдяки нам багато грошей в економічному плані", – додав президент.

Невдоволення Трампа договором може викликати побоювання в Японії через те, що президент США врешті-решт може ініціювати укладення нової безпекової або торговельної угоди з Токіо. Досі Японії вдавалося уникати невдоволення Трампа. Втім, профіцит торгового балансу Японії відносно США, ймовірно, залишатиметься джерелом роздратування для американського президента.

Під час свого першого терміну Трамп уже роздумував над тим, аби вийти з цієї угоди.

Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба відповів на заяви Трампа, наголосивши, що Японія надає американським військовим доступ до своїх баз.

Наші відносини – це не просто відносини, де США в односторонньому порядку захищають Японію, а Японія в односторонньому порядку перебуває під захистом США,

– сказав він

"Ми абсолютно впевнені, що США використають всі свої можливості, включаючи ядерний потенціал, для виконання своїх зобов'язань за японсько-американським договором про безпеку", – додав він.

Хаяші також торкнувся окремого закону, який інтерпретує правила самооборони Японії як такі, що застосовуються до "колективної самооборони", заявивши, що це дозволяє Японії та США "безперешкодно допомагати один одному в будь-якій ситуації з метою захисту Японії".

Речник уряду Японії Йошімаса Хаяші також підтвердив, що союз із Вашингтоном залишається основою національної безпеки. Він зазначив, що Японія виділила 2,9 мільярда доларів на утримання американських військових баз, хоча раніше Трамп вимагав збільшити цей внесок до 8 мільярдів.

Американо-японський договір про безпеку, укладений у 1951 році й переглянутий у 1960-му, дозволяє США розміщувати війська на території Японії в обмін на гарантії її захисту.

Договір був підписаний як частина стратегічного інтересу США у збереженні плацдарму біля комуністичного блоку в Азії. Безпекова ситуація в регіоні стає дедалі більш напруженою через військові амбіції Китаю та ядерну загрозу з боку Північної Кореї, тому договір з Японією цілком актуальний.

У конституції Японії є пацифістський пункт, який фактично забороняє країні брати участь у "зовнішніх конфліктах", але десять років тому прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе послабив обмеження, щоб дозволити японським військовим допомагати захищати союзників, коли вони зазнають нападу поблизу Японії.