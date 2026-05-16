Трамп неочікувано "злив" Тайвань: чому США не будуть воювати за острів з Китаєм

Після візиту Дональда Трампа в Китай 13 – 15 травня на Тайвані серйозно занепокоєні. А все тому, що президент США вразив заявою про владу на острові.

В ефірі Fox News Трамп різко висловився про Тайвань. Ведучий Брет Баєр розпитав лідера Америки, яка буде доля Тайваню, а той застеріг острів від проголошення незалежності. Зараз ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР над Тайванем.

Що Трамп сказав про Тайвань?

Він похвалився, що зараз знає про Тайвань більше, ніж про будь-яку іншу країну. Журналіст поставив запитання, чи має народ Тайваню почуватися в безпеці після зустрічей із Сі Цзіньпіном. Але Трамп відповів: політика США щодо Тайваню не змінилася. Тож тайванцям слід почуватися "нейтрально".

Це ризикована справа – ставати незалежним. Розумієте, вони стають незалежними, бо хочуть вступити у війну і вважають, що за ними стоять Сполучені Штати. Я б хотів, щоб все залишилося як є (...) Я не хочу, щоб хтось став незалежним, і, знаєте, нам доведеться проїхати понад 15 тисяч кілометрів, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся,

– пояснив президент.

Таким чином, Трамп визнав, що не збирається підтримувати Тайвань у можливій війні з Китаєм. І не тільки у військовому сенсі, але й збройно. Коли журналіст запитав, чи просувається затвердженням постачання зброї Тайваню на мільярди доларів, Трамп відповів дуже ухильно.

"Я ще не затвердив це. Побачимо, що буде. Можливо, я це зроблю, а можливо, й ні", – висловився він.

Довідка. В 2025 році адміністрація Трампа оголосила про продаж Тайваню пакету зброї на суму 11 мільярдів доларів. Серед арсеналу – сучасні ракетні пускові установки та різноманітні ракети. Китай засудив цей крок. Утім, другий пакет вартістю близько 14 мільярдів доларів ще чекає на схвалення Трампа.

Надалі він деталізував, що спеціально не ділиться своїми планами, мовляв, це хороший козир у переговорах.

"Це 12 мільярдів доларів. Це величезна кількість зброї. Але, знаєте, якщо подивитися на співвідношення сил, Китай — це дуже, дуже потужна велика країна. А Тайвань - дуже маленький острів. Якщо подумати, він знаходиться за 94 кілометри від Китаю. Ми знаходимося за 15 тисяч кілометрів. Це трохи складна проблема. Знаєте, якщо подивитися на історію Тайваню, Тайвань розвинувся тому, що у нас були президенти, які не знали, що, чорт забирай, вони роблять, бо якби вони ввели мита на імпорт мікросхем, то вони б ніколи не поїхали", – плутано пояснив Трамп.

Лідер Сполучених Штатів закликав "усіх, хто виробляє мікросхеми на Тайвані", переїхати до Америки, зокрема в Аризону. "Чесно кажучи, я думаю, це найкраще, що можна зробити, бо ситуація напружена", – додав глава держави.

Він сподівається, що у США до 2029 року вироблятимуть 40 – 50 відсотків мікросхем у світі.

Контекст. Тайвань виробляє 90 відсотків високотехнологічних чипів у світі. Найвідоміші виробники – TSMC і UMC, які розробляли мікросхеми для Apple, Qualcomm, MediaTek і Nvidia. Уряд Тайваню надав податкові пільги компаніям, але 14 фабрик TSMC розташовані саме на Тайвані. Тож якщо Китай вирішить підкорити острів силою, виробництво комп'ютерів, смартфонів та іншої техніки просто завалиться.

Що відповіли Трампу на Тайвані й яка позиція Китаю?

Речниця президента Тайваню Лай Чін-де Карен Куо нагадала, що США зобов'язані постачати острову зброю.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків, США є найважливішим міжнародним спонсором демократично керованого Тайваню, який Китай вважає своєю територією. Вашингтон зобов'язаний згідно із Законом про відносини з Тайванем постачати зброю острова,

– пояснили Reuters.

Також речниця наголосила, що Тайвань суверенний і незалежний. За її словами, це очевидно, хай що каже Китай.

Тим часом китайські військові майже щодня діють навколо Тайваню. Сі Цзіньпін говорив, що тайванське питання найважливіше в китайсько-американських відносинах і якщо його вирішать неправильно, "дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт".

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чі 16 травня заявив: Тайваню потрібно буде уточнити точне значення зауважень Трампа.

Усталена позиція Вашингтона полягає в тому, що він не підтримує незалежність Тайваню, а продовження зв'язків з Пекіном залежить від визнання ним існування самого лише китайського уряду,

– додали BBC.

Пекін вважає президента Тайваню Лай Цзін-де сепаратистом.

Що кажуть експерти?