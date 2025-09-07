Трамп заявив, що готовий до "другої стадії" санкцій проти Росії
- Трамп заявив, що готовий до "другої стадії" санкцій проти Росії.
- Це сталося після того, як Кремль здійснив наймасованішу атаку на Україну з початку війни.
У ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасованішу атаку на Україну з початку вторгнення. Ворог використав для нападу 823 засоби повітряного ураження. Журналісти поцікавилися у Трампа, як він планує відреагувати на злочинні дії окупантів.
7 вересня у Нью-Йорку проходить фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу. Дональд Трамп прямував на стадіон, коли його перестріли журналісти, передає 24 Канал із посиланням на Гаррі Коула, редактора видання The Sun.
Як Трамп відреагував на обстріл України 7 вересня?
Журналісти спитали у Дональда Трампа, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії та покарання Путіна. Президент США відповів: "Так".
Зауважимо, що американський лідер неодноразово погрожував Росії запровадження вторинних санкцій, однак до реальних дій ніколи не переходив.
Майже кожна його телефонна розмова із Володимиром Путіним завершувалася масованими ударами по Україні. Дональд Трамп висловлював обурення, але більше нічого не робив.
Так, у липні президент США заявив, що запровадить жорсткі санкції проти Кремля, якщо той не зробить кроки назустріч миру. Спершу політик встановив дедлайн для Путіна у 50 днів, а потім скоротив його до 10.
8 серпня був днем, коли погрози Трампа мали б перетворитися зі слів у дії. Але цього не сталося. Очільник Кремля прийняв у себе спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та переконав його, що готовий до певних територіальних поступок. Також диктатор погодився на зустріч із американським лідером на Алясці 15 серпня. Та зустріч теж не принесла жодних результатів у врегулюванні війни в Україні. Втім, Дональд Трамп і тоді вкотре відклав запровадження санкцій на умовні два – три тижні. Саме стільки часу політик дав Путіну, аби той зустрівся із Зеленським. Зустрічі президентів України та Росії так і не відбулося, але й санкцій у відповідь – теж.
Що відомо про санкції проти Росії?
- За словами міністра фінансів Скотта Бессента, США планують посилити економічний тиск на Росію за допомогою нових санкцій та підвищення мит для країн , що купують російську нафту.
- Очікується, що 8 вересня європейські урядовці та представники США проведуть зустріч для того, аби узгодити нові кроки економічного тиску на Росію, серед яких і додаткові санкції.
- За даними ЗМІ, під час телефонної розмови 4 вересня Трамп звинуватив європейців у купівлі російської нафти, що, за його словами, фінансує агресію Росії. Європейські лідери своєю чергою розчаровані американським президентом через відсутність санкцій проти Росії, попри обіцянки.