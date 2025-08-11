Дональд Трамп зробив цікаву заяву стосовно України під час пресконференції. Президент США впевнено сказав, що Україна колись мала "тисячу миль океану", а після російського вторгнення "майже все це втрачено".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

Що мав на увазі Трамп, говорячи про "тисячі миль океану" в України?

Дональд Трамп під час брифінгу наголосив, що Росія окупувала значну частину України. За словами американського президента, росіяни окупували "деякі дуже цінні території", частину з яких США спробують повернути Україні.

Але, за словами Трампа, російська армія під час вторгнення, "здебільшого забрала океан".

Цікаво, що Україна за всю історію існування державності ніколи не мала виходу безпосередньо до будь-якого океану Землі. Але зрештою з контексту цитати стає зрозуміло, що Дональд Трамп, швидше за все, вчергове обмовився.

У сфері нерухомості ми називаємо це "нерухомість на березі океану". Те, що завжди має найбільшу ціну, якщо ви розташовані біля озера, річки, чи океану – це завжди найкраще місце. А в України, – багато людей цього не знає – була здебільшого тисяча миль океану. І тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси. Це невелика ділянка – там залишилося лише трохи води,

– заявив американський президент.

Вочевидь Трамп мав на увазі вихід України до Чорного та Азовського морів. Бо дійсно, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, а також Автономна Республіка Крим межують із водоймою.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна через тимчасову окупацію частини Херсонської, Запорізької, та Донецької областей фактично втратила доступ до Азовського моря, а у Чорному морі наразі контролює вихід з Одеської та Миколаївської області, окрім окупованого Кінбурнського півострова.

Тому, говорячи про "тисячі миль океану", Дональд Трамп мав вихід України до акваторії морів, які, своєю чергою, мають виходи до світових океанів.