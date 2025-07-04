Трамп сказав Зеленському, що допоможе з ППО та розбереться з постачанням зброї, – Axios

У п'ятницю, 4 липня, відбулася розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Президент США сказав українському лідеру, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, яка військова допомога була призупинена.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що Трамп сказав Зеленському

Під час телефонної розмови з українським лідером Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через зростання російських атак. Журналістам про це розповіли український чиновник і джерело, знайоме з деталями розмови.

Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і перевірить, що саме було призупинено, якщо щось справді поставили на паузу,

– сказав співрозмовник Axios.

Представник України підкреслив, що Трамп і Зеленський домовилися про зустріч команд США та України найближчим часом для обговорення ППО та інших видів озброєння.

Журналіст, обізнаний з деталями, розповів, що президенти спілкувалися близько 40 хвилин. Основними темами розмови були нещодавні посилення повітряних атак Росії проти України та можливе постачання систем ППО для захисту українського неба.