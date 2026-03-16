"Мало хто бачить його таким, як я": духівник Трампа розповів про його стосунки з Богом

Влітку у 2024 року Дональда Трампа намагалися вбити прямо під час передвиборчого мітингу. Тоді президенту пощастило вціліти – куля зачепила лише частину вуха. Втім, цей момент став переломним у життя політика.

Таку думку висловив духовний пастор Трампа Марк Бернс в ефірі телемарафону.

Яке ставлення Трампа до релігії?

За словами Бернса, саме після замаху до президента прийшло відчуття смертності. Трамп усвідомив, що його життя може обірватися за мить. Тому він почав проводити більше часу з родиною і став набагато сентиментальнішим.

Також американський лідер почав задумуватися про спадщину, про те, як його пам'ятатимуть. Звідси і бажання закінчити усі війни на світі.

Політик, який був не дуже релігійний, тепер вважає, що врятувавшись під час замаху, хтось згори дав йому другий шанс для чогось.

Бог обрав Дональда Трампа саме для цього часу, щоб вести світ і нести йому мир, щоб повернути Бога назад у серце Америки, бо ми – християнська нація, країна заснована на християнських принципах. Саме тому Бог зберіг Дональда Трампа, бо він виконує важливе доручення,

– пояснив Бернс.

У Трампа є такий ритуал, коли пастори різних конфесій збираються в Овальному кабінеті і кладуть на нього руки. Якось він сказав Бернсу: "Поклади на мене руки. Мені досить політики. Мені треба, щоб божі люди поклали на мене руки, щоб я і надалі чув голос Бога".

За словами пастора, люди не можуть бачити той бік особистості Трампа, який бачить він.

Це дідусь, батько, чоловік. Усі ми грішні, усі ми робили речі про які шкодуємо. Дональд Трамп вірить у Христа. У приватному життя сповідує Ісуса. Просто мало хто бачить його таким – люблячим і дбайливим. Публічно ж він войовничий. Тому стільки людей його не розуміють,

– каже Бернс.

Хто такий Марк Бернс?