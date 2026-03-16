Такое мнение высказал духовный пастор Трампа Марк Бернс в эфире телемарафона.

Какое отношение Трампа к религии?

По словам Бернса, именно после покушения к президенту пришло ощущение смертности. Трамп осознал, что его жизнь может оборваться в мгновение ока. Поэтому он начал проводить больше времени с семьей и стал намного сентиментальнее.

Также американский лидер начал задумываться о наследии, о том, как его будут помнить. Отсюда и желание закончить все войны на свете.

Политик, который был не очень религиозный, теперь считает, что спасшись во время покушения, кто-то свыше дал ему второй шанс для чего-то.

Бог избрал Дональда Трампа именно для этого времени, чтобы вести мир и нести ему мир, чтобы вернуть Бога обратно в сердце Америки, потому что мы – христианская нация, страна основана на христианских принципах. Именно поэтому Бог сохранил Дональда Трампа, потому что он выполняет важное поручение,

– объяснил Бернс.

У Трампа есть такой ритуал, когда пасторы разных конфессий собираются в Овальном кабинете и кладут на него руки. Как-то он сказал Бернсу: "Положи на меня руки. Мне достаточно политики. Мне надо, чтобы божьи люди положили на меня руки, чтобы я и в дальнейшем слышал голос Бога".

По словам пастора, люди не могут видеть ту сторону личности Трампа, которую видит он.

Это дедушка, отец, муж. Все мы грешны, все мы делали вещи о которых жалеем. Дональд Трамп верит в Христа. В частной жизни исповедует Иисуса. Просто мало кто видит его таким – любящим и заботливым. Публично же он воинственный. Поэтому столько людей его не понимают,

– говорит Бернс.

Кто такой Марк Бернс?