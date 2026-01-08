В Росії дуже обурилися: чим Трамп сколихнув Кремль

Стратегія Трампа полягає у відштовхуванні Росії від Китаю через демонстрацію сили та запуск переговорного процесу щодо завершення війни. Трамп не надає Україні прямої військової чи фінансової допомоги, на відміну від Джо Байдена, але його дії демонструють безпрецедентну рішучість.

Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", пояснив 24 Каналу, що саме цей тиск змушує Кремль переглядати позицію щодо продовження конфлікту в Україні.

Дивіться також: Гроші отримають США: що відбуватиметься з нафтою з Венесуели насправді

Чи справді Трамп захищає Україну від Путіна?

Зверніть увагу! Трамп заявив, що без нього Путін захопив би всю Україну.

"Важко недооцінювати та складно переоцінити роль Трампа. В Україні сформувався наратив, що Трамп любить Путіна, дружить з ним і хоче здати Україну, а всі його розмови про завершення війни – лише слова. Але захоплення США танкера російського флоту, яке викликало обурення МЗС Росії, формує зовсім іншу картину", – сказав Клочок.

Трамп чинить тиск на Москву, щоб вона не поглиблювала співпрацю з Пекіном, всупереч бажанню Китаю заморозити війну в Україні в обмін на преференції для Росії, такі як авіасполучення з Вашингтоном та зняття санкцій.

Хоча здається, що Трамп хаотично знімає одні санкції та вводить інші, насправді зняття санкцій не посилює російський ВПК і стосується країн третього світу. Водночас навіть гучні заяви про санкції проти "Лукойлу", які так і не були введені, серйозно сколихнули Кремль і поставили під питання існування ринку російських нафтопродуктів в Європі,

– пояснив Клочок.

Як дії Трампа у Венесуелі, Китаї та Ірані впливають на Україну?

Захоплення танкера, затримання президента Венесуели, переговори з Китаєм, допомога Тайваню на 11 мільярдів доларів та підтримка протестувальників в Ірані – це складний комплекс зовнішньої політики США, який видавався нереалістичним на тлі популістських заяв Трампа про ізоляціонізм під час виборчої кампанії.

Виборці Трампа вимагають більше уваги до завершення війни в Україні, а представники Трампа несподівано з'явилися в Парижі, хоча європейці планували самостійно обговорювати гарантії безпеки.

Коли Трамп говорить, що робить багато для України, це не виражається у прямій фінансовій чи військовій допомозі. Але на відміну від Байдена, він запустив переговорний процес про припинення війни. Демократи не ставили це за мету – у них були інші мотиви, але у кожного президента своя тактика,

– сказав Клочок.

Республіканці традиційно демонстрували більшу рішучість порівняно з демократами, а критика демократів на адресу Трампа за затримання Ніколаса Мадуро звучить іронічно.

Насправді США демонструють безпрецедентну рішучість, яка не знаходить підтримки в Європі, але суттєво змінює позицію Кремля щодо продовження війни та ставлення до Трампа.

"Пауза, яку взяли росіяни у публічному коментуванні динаміки переговорного процесу, є дуже красномовною та багато про що свідчить", – зауважив Клочок.

Що відомо про загострення ситуації між США та Росією?