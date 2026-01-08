Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", пояснив 24 Каналу, що саме цей тиск змушує Кремль переглядати позицію щодо продовження конфлікту в Україні.

"Важко недооцінювати та складно переоцінити роль Трампа. В Україні сформувався наратив, що Трамп любить Путіна, дружить з ним і хоче здати Україну, а всі його розмови про завершення війни – лише слова. Але захоплення США танкера російського флоту, яке викликало обурення МЗС Росії, формує зовсім іншу картину", – сказав Клочок.

Трамп чинить тиск на Москву, щоб вона не поглиблювала співпрацю з Пекіном, всупереч бажанню Китаю заморозити війну в Україні в обмін на преференції для Росії, такі як авіасполучення з Вашингтоном та зняття санкцій.

Хоча здається, що Трамп хаотично знімає одні санкції та вводить інші, насправді зняття санкцій не посилює російський ВПК і стосується країн третього світу. Водночас навіть гучні заяви про санкції проти "Лукойлу", які так і не були введені, серйозно сколихнули Кремль і поставили під питання існування ринку російських нафтопродуктів в Європі,

– пояснив Клочок.

Як дії Трампа у Венесуелі, Китаї та Ірані впливають на Україну?

Захоплення танкера, затримання президента Венесуели, переговори з Китаєм, допомога Тайваню на 11 мільярдів доларів та підтримка протестувальників в Ірані – це складний комплекс зовнішньої політики США, який видавався нереалістичним на тлі популістських заяв Трампа про ізоляціонізм під час виборчої кампанії.

Виборці Трампа вимагають більше уваги до завершення війни в Україні, а представники Трампа несподівано з'явилися в Парижі, хоча європейці планували самостійно обговорювати гарантії безпеки.

Коли Трамп говорить, що робить багато для України, це не виражається у прямій фінансовій чи військовій допомозі. Але на відміну від Байдена, він запустив переговорний процес про припинення війни. Демократи не ставили це за мету – у них були інші мотиви, але у кожного президента своя тактика,

– сказав Клочок.

Республіканці традиційно демонстрували більшу рішучість порівняно з демократами, а критика демократів на адресу Трампа за затримання Ніколаса Мадуро звучить іронічно.

Насправді США демонструють безпрецедентну рішучість, яка не знаходить підтримки в Європі, але суттєво змінює позицію Кремля щодо продовження війни та ставлення до Трампа.

"Пауза, яку взяли росіяни у публічному коментуванні динаміки переговорного процесу, є дуже красномовною та багато про що свідчить", – зауважив Клочок.

